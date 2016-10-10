Antalya'da 3 araç birbirine girdi!

KAZA, sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi, Altındağ Mahallesi 100'ncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan ve plakası alınamayan bir otomobil, seyir halindeki diğer otomobilleri sıkıştırınca 3 araç birbirine girdi. Otomobillerden biri şeride çıkıp önce elektrik direğine daha sonra yolu ikiye ayıran tel çitlere çarparak durabildi. Maddi hasarın meydana geldiği kaza nedeniyle geçiş uzun süre tek şeritten sağlandı.

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