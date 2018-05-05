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Antalya'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

Antalya'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir tur otobüsü ile iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:54
Antalya'da 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
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KAZA, saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesine giden Nevzat D. yönetimindeki 07 MRF 88 plakalı servis otobüsü, Metin Kasapoğlu Caddesi'nde aynı yönde seyreden ve sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 DJR 92 ile 07 GK 336 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan araçlar refüje çıktı. Kazada, otobüsteki 4 otel çalışanı, otomobil sürücüleri ve 07 DJR 92 plakalı otomobildeki bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Tur otobüsünün içerisinde fazla kişi olmaması ise faciayı önledi. 
Çevredekilerin yardıma koştuğu yaralılar için 112 acil çağrı merkezinden destek istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi. 
Kaza nedeniyle Metin Kasapoğlu Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kullanılmaz hale gelen araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından itfaiye ekipleri caddede yıkama yaptı. Ekiplerin çalışmasını tamamlamasından sonra cadde yeniden trafiğe açıldı. Kazada yara almadan kurtulan otobüs şoförü Nevzat D., ifadesi için emniyete götürüldü. 
Polis kasa ile ilgili inceleme başlattı. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşaKaza
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