Antalya'da 28 yıl sonra ikinci eşini öldürdü

ALINAN bilgiye göre, 18 Mart Pazartesi günü Kepez'de ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (52) silahla öldürüp polisi arayarak "Eşimi öldürdüm" dedikten sonra olay yerinden kaçan Özcan Işıldar'ın (54) yakalanması için çalışma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesine geldiği belirlenen Özcan Işıldır, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince sahte kimlikle yakalandı. Kasten öldürme suçu dahil 7 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin, 1991 yılında da eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı belirlendi.Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2019, 13:21