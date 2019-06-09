Antalya'da 25 metrelik uçuruma düşüp, ağır yaralandı

KEMER'E bağlı Kuzdere Mahallesi Sapadere mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 21.30 sıralarında bir arkadaşıyla alkol alan Yusuf Kızılkaya, 25 metrelik uçurumun kenarına geldi. Bir anda dengesini kaybeden Yusuf Kızılkaya, düşerek ağır yaralandı. Yusuf Kızılkaya'nın düştüğünü gören arkadaşı, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez Karakolu ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü yerden çıkartılan Yusuf Kızılkaya, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık durumu ciddi olan Yusuf Kızılkaya, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.