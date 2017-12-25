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Antalya'da 2 çocuk babası sırra kadem bastı!

Antalya’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası 30 yaşındaki Mesut Kalem, 'Çocuklarıma iyi bakın beni affedin' notu bırakıp kayıplara karıştı. 

Antalya'da 2 çocuk babası sırra kadem bastı!

Antalya’da yaşayan evli ve 2 çocuk babası 30 yaşındaki Mesut Kalem, 'Çocuklarıma iyi bakın beni affedin' notu bırakıp kayıplara karıştı. 

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:32
Antalya'da 2 çocuk babası sırra kadem bastı!
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MURATPAŞA ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Mesut Kalem, geçtiğimiz çarşamba akşamı ailesiyle doğum gününü kutladıktan sonra sabah işe gitmedi. Öğle saatlerinde, iş yerinden Sertap Kalem’e eşinin işe gelmediğine dair bilgi verildi. Mesut Kalem’in yanına cüzdanını ve telefonunu almadığı, 'Çocuklarıma iyi bakın beni affedin’ yazılı not bıraktığı öğrenildi. Sertap Kalem, tüm çabalarına rağmen eşinden haber alamayınca durumu polise kayıp ihbarında bulundu.
Öte yandan kardeşi Yılmaz Kalem ise bastırdığı onlarca el ilanını dağıtarak ağabeyinin izine ulaşmaya çalışıyor. Ağabeyinin herhangi bir sorununun olmadığını dile getiren Yılmaz Kalem, “Ağabeyim evine düşkün işi ile evi arasında hayatını devam ettiren biriydi. Sağlık sorunu da yoktu. 5 gün önce yanına hiçbir şeyini almadan ve kimseye haber vermeden ortadan kayboldu. Tüm çabalarımıza rağmen kendisinden bir bilgi alamadık. Hayatından endişe ediyoruz. Görenlerin, duyanların insanlık adına polise bilgi vermelerini istiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKayıpMesut Kalem
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