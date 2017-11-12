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Antalya'da 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın sicili kabarık çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki cani baba, 2 minik çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Göksel Akşener isimli babanın 2 yıl önce intihar girişiminde bulunduğu 2,5 ay önce de eşini vurduğu ortaya çıktı

Antalya'da 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın sicili kabarık çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki cani baba, 2 minik çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti. Göksel Akşener isimli babanın 2 yıl önce intihar girişiminde bulunduğu 2,5 ay önce de eşini vurduğu ortaya çıktı

12 Kasım 2017 Pazar 14:38
Antalya'da 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın sicili kabarık çıktı
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ANTALYA'DA bir baba ile 3 ve 5 yaşındaki iki kızı evde silahla öldürülmüş halde bulundu. Babanın, iki çocuğunu öldürüp intihar ettiği sanılıyor. Evde, sahte kimlikler bulundu. 40 yaşındaki baba Göksel Akşeker'in 30 Ağustos'ta eşini tabancayla vurup, yaraladığı, öldüğünü düşünerek de olay yerinden kaçtığı ve o günden bu yana firari olduğu belirlendi. Akşeker'in, 2 yıl önce de 13 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairenin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

2.5 AY ÖNCE DE EŞİNİ VURMUŞ

Antalya'nın Aksu ilçesinde, baba Göksel Akşeker'in intiharından önce tabancayla öldürdüğü çocuklarının 3 yaşındaki Hira ile 5 yaşındaki Elasu olduğu belirlendi. Akşeker'in, geçen 30 Ağustos'ta ise eşi Şura Akkök Akşeker'i  Konyaaltı ilçesi Liman mahalllesinde tabancayla vurup, yaraladığı, öldüğünü düşünerek de olay yerinden kaçtığı ve o günden bu yana firari olduğu belirlendi.

2 YIL ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Göksel Akşeker'in, 2 yıl önce de 13 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairenin penceresine çıkarak, intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. İntihar girişimi sırasında çeşitli yerlerini bıçakla keserek, kendisini yaralayan ve 'Mehdi' olduğunu ileri süren Akşeker'in 6 saat sonra polisin çabasıyla pencereden indirildiği öğrenildi. Öte yandan evde yapılan aramada, Akşeker'e ait sahte 20 kimlik ele geçirildi.

ÇOCUKLARIN CENAZELERİ, AYNI TABUTTA

Babaları tarafından öldürülen minik Hira ile Elasu'nun cenazeleri, polisin cinayet mahallindeki incelemesinin ardından aynı tabuta konularak, adli tıp kurumuna götürüldü.

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Son Güncelleme: 12.11.2017 17:58
Anahtar Kelimeler:
AntalyaCinayetAksu
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