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Antalya'da 14 yıl önceki cinayetten tutuklanan sanığa tahliye

Kepez'de 14 yıl önce evinde bıçaklanarak öldürülen Filiz Gökkurt'un (26), katil zanlısı olarak 8 ay önce tutuklanan D.K., üçüncü duruşmada tahliye edildi.

ASAYİŞ 04.12.2019, 11:20
Antalya'da 14 yıl önceki cinayetten tutuklanan sanığa tahliye
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İL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Menzil Sitesi'nde oturan 1 çocuk annesi Filiz Gökkurt'ün 16 Mart 2005 tarihinde evinde bıçaklanarak, öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, D.K. adlı şüpheliyi 8 ay önce gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen D.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan D.K. görülen 3'üncü duruşmada, suçlamaları kabul etmedi. D.G. adlı kadının cinayeti kendisine anlattığı iddiasıyla polise ihbarda bulunduğunu ifade eden D.K., "Ben bu kadına cinayeti işlerken yanımda C.K. adlı arkadaşımın olduğunu da söylemişim. Ben kimseye 'cinayet işledim' demedim. Bana iftira atılıyor" dedi.
8 aydır tutuklu olduğunu ve mağdur edildiğini söyleyen D.K., kendisine iftira atan kadının duruşmalara gelmediğini belirterek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti de sanığı, somut delil bulunmaması nedeniyle adli kontrol şartı getirerek, tahliye etti. Duruşma ertelendi.

AVUKATTAN İDDİA

Duruşma çıkışu basın mensuplarına açıklama yapan sanık avukatı İsmail Duygulu, cinayete ilişkin çok önemli bir delile ulaştıklarını öne sürerek, polisin ve savcılığın harekete geçmesini istedi. Öldürülen Gökkurk'un o dönem birlikte yaşadığı kişinin katil zanlısı olduğunu öne süren avukat Duygulu şunları iddia etti: "Maktulün davasının yeterince araştırılmadığını ve delillerin değerlendirilmediğini görüyoruz. 14 yıl boyunca bu davanın aydınlatılamamasının en önemli nedeni bu. Olay yeri tutanağına göre maktulün sol elinin yanında altın kolye bulunmuştur. Üzerinde de maktulün o dönem birlikte yaşadığı kişinin adı yazılıdır. Ayrıca, otopsi raporuna göre yaralanmanın eğik bir bıçakla gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu bıçak evde tuvalette, içi su dolu damacanada bulunmuştur. Bizim görüşümüze göre, kadın ayrılmak istediğini söyleyince çıkan tartışmada olay gerçekleşti. Birlikte yaşadığı kişinin sosyal medyada paylaştığı eski fotoğraflarında da cinayet mahallindeki künye sağ elinde takılıdır. Bizce katil maktulün birlikte yaşadığı kişidir."

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