Antalya'da 10 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Antalya'da, bir alt geçitte trafik aniden durunca 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 1 sürücü hafif şekilde yaralandı

Antalya'da 10 araç birbirine girdi: 1 yaralı
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MURATPAŞA Adnan Menderes Bulvarı Şarampol Alt Geçidi'ndeki kaza, saat 13.30 sıralarında yaşandı. Adnan Menderes Bulvarı'nın Muratpaşa'dan Konyaaltı'na gidiş yönündeki Şarampol Alt Geçidi'nde trafik aniden durunca 10 araç art arda birbirine çarptı. Zincirleme kazada, bir sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri, yaralı sürücüye ayakta tedavi uyguladı. 
Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nda kısa süreli trafik durdu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol, trafiğe açıldı.

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