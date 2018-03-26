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Antalya Atatürk Parkı'nda korkutan yangın

Antalya'da Atatürk Parkı içinde çıkan yangında bir işletme kullanılamaz hale geldi 

Antalya Atatürk Parkı'nda korkutan yangın

Antalya'da Atatürk Parkı içinde çıkan yangında bir işletme kullanılamaz hale geldi 

26 Mart 2018 Pazartesi 16:25
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EDİNİLEN bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda bulunan bir işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işletme çalışanları içerideki müşterileri tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken işletme kullanılamaz hale geldi. 

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Son Güncelleme: 26.03.2018 16:39
Anahtar Kelimeler:
YangınAtatürk ParkıAntalya
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