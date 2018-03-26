Antalya Atatürk Parkı'nda korkutan yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda bulunan bir işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören işletme çalışanları içerideki müşterileri tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken işletme kullanılamaz hale geldi.
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