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Antalya Akseki'de tur midibüsü vevrildi! Yaralılar var

Antalya'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Alaçeşme ve Geriş mahalleleri yakınlarında tur midibüsü devrildi.

Antalya Akseki'de tur midibüsü vevrildi! Yaralılar var

Antalya'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Alaçeşme ve Geriş mahalleleri yakınlarında tur midibüsü devrildi.

29 Ekim 2017 Pazar 09:26
Antalya Akseki'de tur midibüsü vevrildi! Yaralılar var
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 ANTALYA'NIN Akseki İlçesi'ne bağlı Alaçeşme ve Geriş mahalleleri yakınlarında tur midibüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu olay yerine kurtarma ekipleri ve ambulanslar sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Güncelleme: 29.10.2017 09:33
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Tur MidibüsüKazaTur MinibüsüAksekiAntalya
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