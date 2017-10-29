Antalya Akseki'de tur midibüsü faciası! 1 ölü,17 yaralı

Yaralı turistler, Akseki ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Turistlerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza da 17 kişi yaralandı, kimliği henüz belirlenemeyen 1 erkek turist ise hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Cenaze, Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya 'dan Konya'ya giden ve 18 Japon turist bulunan 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü , Akseki -Manavgat karayolu Geriş kavşağında şarampole devrildi.

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