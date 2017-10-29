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Antalya Akseki'de tur midibüsü faciası! 1 ölü,17 yaralı

Antalya'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Alaçeşme ve Geriş mahalleleri yakınlarında tur midibüsü devrildi.

Antalya Akseki'de tur midibüsü faciası! 1 ölü,17 yaralı

Antalya'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Alaçeşme ve Geriş mahalleleri yakınlarında tur midibüsü devrildi.

29 Ekim 2017 Pazar 09:26
Antalya Akseki'de tur midibüsü faciası! 1 ölü,17 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Antalya'dan Konya'ya giden ve 18 Japon turist bulunan 34 JV 4445 plakalı tur midibüsü, Akseki-Manavgat karayolu Geriş kavşağında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada 17 kişi yaralandı, kimliği henüz belirlenemeyen 1 erkek turist ise hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti. Cenaze, Akseki Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralı turistler, Akseki ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Turistlerden 4'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Son Güncelleme: 29.10.2017 10:35
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Tur MidibüsüKazaTur MinibüsüAksekiAntalya
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