Antalya'a orman yangını

YANGIN bugün saat 16.00 sıralarında Çayiçi Mahallesi’nde başladı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen ve Kızılçam ile kaplı alanda ilerleyen yangın bölgede bulunan üç evi tehdit etmeye başlayınca helikopter ve arazözler müdahale etti. Alevlerin yaklaştığı 3 ev yanmaktan sona anda kurtuldu. Ancak Ramazan Coşan’a (58) ait yaklaşık 150 adet zeytin ağacı yanmaktan kurtulamadı. Değişik meyvelerin ve genellikle narın bulunduğu bahçe ise ekiplerin çalışmaları sonu yanmaktan kurtarıldı. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, Kumluca ve Finike Belediyelerine ait 2 adet itfaiye araçları, Kumluca ve Finike Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı yaklaşık 30 arazöz ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı yangın söndürme ekibi katıldı. Yangın iki saat sonunda tamamen kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.