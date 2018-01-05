Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi: 'Baba evde çıplak bir adam var'

ÜSKÜDAR Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir binanın 4’üncü katındaki ikamette geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, eve geldiğinde karısını bir erkekle yakalayan Mahir A., çılgına döndü ve karısı Betül A .ve yanındaki Mahmut Çütçü’yü bıçakladı.

Mahir A.’nın yanında bulunan arkadaşı Ç.T., Mahir A.’ya engel olmaya çalışırken, eşi Betül A. ile Mahmut Çütçü ise yaralı olarak evden çıktı. B.A. kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye giderken, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mahmut Çütçü ise sokakta yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahmut Çütçü, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından göz altına alınan Mahir A. ve arkadaşı Ç.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Ç.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Mahir A. ise tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahir A. buradaki ifadesinde, “Olay günü iş kıyafetlerimi almaya gittiğimde eşim B.A. kapıyı havlu ile açtı. Duş alacağını, işe gitmem gerektiğini söyledi. Ben koltuğa geçtim. 3 yaşındaki kızım bana, evde çıplak bir adam olduğunu söyledi. Ben evi kontrol etmeye başladım. Ardiye olarak kullandığımız yeri açtığımda iç çamaşırını giymeye çalışan çıplak bir adam gördüm. Bana camlarla saldırdı, ellerim kesildi. Ben, daha önce evimize hırsız girdiği için arkadaşım Ç.T.’ye de haber vermiştim. Biz boğuşarak merdivenlerden yuvarlandık. Bu sırada arkadaşım Ç.T. de geldi. Boğuştuğum şahıs elini beline doğru atıp polis olduğunu ve Betül’ü sevdiğini söyledi. Bana, Betül’ü bırakmayacağını da söyledi. Ben de silah çıkaracağını düşündüğüm için mutfaktan aldığım bıçak ile kendimi korumak amacıyla bıçağı bir kaç kez sağa sola salladım. Sonra bu şahıs evden ayrıldı. Ben de dışarı çıktım. Sahilde hava alıp polisi aradım. Evime daha önce hırsız girdiği için bunun verdiği korku ve panik ile hareket ettim” dedi.

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İfadesinin ardından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Mahir A., cezaevine gönderildi.

Bu arada, Betül A.’nın ise emniyette verdiği ifadesinde, “Çarşamba günü evimde gönül ilişkisi yaşadığım Mahmut ile otururken eşim Mahir A. geldi. Bizi birlikte görünce sinirlendi. Mahmut ve eşim tartışmaya başladı. Mahir mutfaktan aldığı bıçağı önce bir kere karın bölgemden bana sapladı. Daha sonra Mahmut’a saldırdı. Eşim eve geldiğinde yanında Ç.T. isimli arkadaşı da vardı. Ç.T., eşim bize saldırırken onu tutmaya çalıştı. Mahmut yaralanınca evden çıkıp gitti. Ben de eşime, ‘senden boşanacağım’ deyip evden çıkıp özel bir hastaneye gittim. Eşim, Mahmut’u neresinden bıçakladı bilmiyorum. Olayla ilgili şikayetim yoktur” dediği öğrenildi.