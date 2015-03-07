Annesini dövüp babasını bıçakladı

ÜNYE İlçesi Yeşilkent Mahallesi'nde Arslan Y.(45), ev ve arazi yüzünden bir süredir anlaşmazlık yaşadığı annesi Hacer Y.(72) ve babası Ömer Y.(75) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine önce annesi Hacer Y.’yi darp eden Aslan Y., ardından da babası Ömer Y.’yi darp edip bıçakladı.

Oğlu tarafından darp edilen anne ve bıçaklanan baba, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ömer Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.