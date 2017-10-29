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"Annen de ben de bekarım" sözlerini duydu, 70'lik dedeyi öldürdü

Adana'da 35 yaşındaki pazarcı, kendisine "Senin annen de bekar, ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz?" diyen 76 yaşındaki pazarcıyı sırtından bıçaklayıp öldürdü

"Annen de ben de bekarım" sözlerini duydu, 70'lik dedeyi öldürdü

Adana'da 35 yaşındaki pazarcı, kendisine "Senin annen de bekar, ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz?" diyen 76 yaşındaki pazarcıyı sırtından bıçaklayıp öldürdü

29 Ekim 2017 Pazar 06:53
"Annen de ben de bekarım" sözlerini duydu, 70'lik dedeyi öldürdü
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ADANA'DA 76 yaşındaki  Şükrü Esen'i evinde sırtından bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 35 yaşındaki  Murat Demirkıran yakalandı. Tutuklanan şüpheli, Esen'i, "Senin annen de bekar, ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz?" dediği için öldürdüğünü ileri sürdü.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, perşembe günü merkez  Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşini kaybeden 3 çocuk babası  Şükrü Esen, yalnız yaşamaya başladı. Komşuları, pazarlarda tuz satarak geçimini sağlayan Esen'den haber alamayınca merak etti. Evin açık penceresinden mutfağa giren bir komşusu,  Şükrü Esen'i yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Esen'in sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

"DAYANAMAYIP ÖLDÜRDÜM"

Araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri,  Şükrü Esen ile aynı pazarda süpürge satan  Murat Demirkıran'ın eve girip çıktığını saptadı. Bunun üzerine ifadesi için gözaltına alınan Demirkıran, suçunu itiraf etti. Demirkıran, "Şükrü amca bana 'Senin annen de bekar ben de bekarım, ne olacak bizim halimiz?' dedi. Bu lafını kaldıramadım, olay günü yanına gittim kahvaltı yaptık. Yine aynı lafı söyleyince, dayanamayıp öldürdüm" diye ifade verdi.

Cinayeti işledikten sonra evdeki 3 bin 900 lira para, 3 yarım altın ve 2 cep telefonunu da aldığı belirlenen  Murat Demirkıran, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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