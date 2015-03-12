'Anneme hediye alacağım' dedi altınları çalıp kaçtı

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bilgilere göre olay, 23 Ocak 2015’te merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde bulunan Burhan2 Kuyumculuk'ta saat 11.30’da meydana geldi. İş yerini açan kuyumcu temizlik yaptıktan sonra vitrine altınları dizdi. Saat 11.00’da Ç.A., S.S. ve O.A. isimli şahıslar kuyumcunun bulunduğu dükkanın önüne araçlarını park etti. İçeriyi gözlemleyen O.A. isimli şahıs 30 dakika sonra içeri girdi. Annesine hediye alacağını belirten O.A., kuyumcudan yüzük ve küpe tabakasını istedi. Kuyumcu yüzük ve küpelerden oluşan tabakaları çıkararak O.A.'nın önüne bıraktı. Bir süre inceleme yapan O.A., daha sonra kuyumcunun diğer tabakalara daldığını gördüğü anda içinde 30 adet yüzük ve 150 gram altın bulunan tabakayı alıp kaçtı.

PARMAK İZİ VE KAMERA KAYITLARI YAKALATTI