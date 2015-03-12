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12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Anneme hediye alacağım' dedi altınları çalıp kaçtı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi girdiği kuyumcuda annesine hediye alacağını söyleyerek yüzük ve küpe tabakasına bakmak istedi. Kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak 30 adet yüzük 150 gram altını alıp kaçan zanlı, polisin kamera ve parmak izi çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

'Anneme hediye alacağım' dedi altınları çalıp kaçtı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir kişi girdiği kuyumcuda annesine hediye alacağını söyleyerek yüzük ve küpe tabakasına bakmak istedi. Kuyumcunun dalgınlığından faydalanarak 30 adet yüzük 150 gram altını alıp kaçan zanlı, polisin kamera ve parmak izi çalışması sonucu yakalandı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

12 Mart 2015 Perşembe 09:13
'Anneme hediye alacağım' dedi altınları çalıp kaçtı
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EDİNİLEN bilgilere göre olay, 23 Ocak 2015’te merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi'nde bulunan Burhan2 Kuyumculuk'ta saat 11.30’da meydana geldi. İş yerini açan kuyumcu temizlik yaptıktan sonra vitrine altınları dizdi. Saat 11.00’da Ç.A., S.S. ve O.A. isimli şahıslar kuyumcunun bulunduğu dükkanın önüne araçlarını park etti. İçeriyi gözlemleyen O.A. isimli şahıs 30 dakika sonra içeri girdi. Annesine hediye alacağını belirten O.A., kuyumcudan yüzük ve küpe tabakasını istedi. Kuyumcu yüzük ve küpelerden oluşan tabakaları çıkararak O.A.'nın önüne bıraktı. Bir süre inceleme yapan O.A., daha sonra kuyumcunun diğer tabakalara daldığını gördüğü anda içinde 30 adet yüzük ve 150 gram altın bulunan tabakayı alıp kaçtı. 
PARMAK İZİ VE KAMERA KAYITLARI YAKALATTI 
Annesine hediye almak bahanesi ile girdiği kuyumcudan 30 adet yüzük ve 150 gram altını alan şahıs dışarıda bekleyen araca binerek kaçtı. Kuyumcunun 155 ihbar hattına şikayette bulunmasının ardından polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptıktan sonra kamera kayıtlarını inceledi. İncelemelerin ardından olayı gerçekleştiren O.A. ve dışarıda arabayla bekleyen Ç.A., S.S. isimli şahıslar tespit edilerek, yapılan operasyon sonucu yakalandı.

 
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Son Güncelleme: 12.03.2015 08:15
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