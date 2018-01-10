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Anne ve babasını öldürüp kaçtı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Beygözlü (22), babası Mehmet Beygözlü (57) ile annesi Fatma Beygözlü'yü (60) av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

Anne ve babasını öldürüp kaçtı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Beygözlü (22), babası Mehmet Beygözlü (57) ile annesi Fatma Beygözlü'yü (60) av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:33
Anne ve babasını öldürüp kaçtı
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OLAY, bu sabah ilçeye bağlı Çolak Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailenin evinden silah sesi duyan komşuları, eve gittiklerinde Ali Beygözlü'yü elinde av tüfeği ile kaçarken gördü. Ardından eve giren komşular, Mehmet Beygözlü ile eşi Fatma Beygözlü'yü yerde kanlar içinde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Beygözlü ve Fatma Beygözlü'nün cesetleri Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Beygözlü'nün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AnneBabaCinayet
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