Anne ve babasını öldürüp kaçtı

OLAY, bu sabah ilçeye bağlı Çolak Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailenin evinden silah sesi duyan komşuları, eve gittiklerinde Ali Beygözlü'yü elinde av tüfeği ile kaçarken gördü. Ardından eve giren komşular, Mehmet Beygözlü ile eşi Fatma Beygözlü'yü yerde kanlar içinde yatarken gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Beygözlü ve Fatma Beygözlü'nün cesetleri Pazarcık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali Beygözlü'nün yakalanması için jandarma çalışma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.