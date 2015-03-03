Anne-kız birbirini ihbar etti

MANİSA'DA kendileri gibi işitme engelli olan 21 yaşındaki Emine Girginer ve 44 yaşındaki Arif Altay'ı öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 43 yaşındaki Selda K. ile çocukları 25 yaşındaki Saadet K. ve 21 yaşındaki Selim Burak K., tutuklandı. Tüyler ürperten bu cinayetlerin aydınlatılmasında işaret dili tercümanı Canan Caner büyük rol oynadı. Canan Caner uzun süren sorgu sürecini Vatan'a anlattı. Caner, sorgu boyunca özellikle Saadet K.'nın çok soğuk kanlı davrandığını belirterek şöyle devam etti:

Sessizce tutuklandılar

"Saadet iki gün boyunca konuşmadı. Cinayet ile hiç alakası yokmuş gibi umursamaz davrandı. Annesi Selda K. ise ona göre daha telaşlıydı. Arif cinayetini öğrendiğimde elim ayağım birbirine dolaştı. Anne Selda K. çapraz sorguya alındı. Selda K, cinayeti kızının işlediğini itiraf etti. Ekipler tekrar Saadet K.'ya yöneldi. Annesinin ifadeleri yüzüne okundu. Saadet itiraf yüzüne okununca olayı anlatmaya başladı."

Anne-kız dokunanı yakmışlar!

Saadet K. Emine cinayetini şöyle anlattı: "Saadet ve Emine ailenin evinde yemek yiyormuş. Tartışma kavgaya dönüşmüş. Selda K. Emine'yi dövdükten sonra boğarak öldürmüş. Emine'nin elbiselerini çıkartıp sobada yakmışlar. Kolyesi, telefonunu ve takılarını beyaz bir mendile sarmışlar. Selda K. ile Saadet K. elektrikli motorla cesedi zeytinliğe götürüp yakmış. Saadet, Emine'nin eşyalarını İstanbul'da boğaza atmış. Bir gece kaldıktan sonra geri dönmüş."

Kağıda ‘Arif' yazdı