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'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Eskişehir'de 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 12 yıl hapis cezası verildi

16 Mart 2018 Cuma 09:06
'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!
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AĞIR Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, mağdur erkek çocuk E.A., mağdurun annesi ve sanık Selçuk K. (18) ile avukatları hazır bulundu. Son savunmasını yapan tutuklu şahıs Selçuk K., "Suçumu kabul ediyorum ama bir cinsel ilişki söz konusu olmadı. Kıyafetlerim üzerimdeydi. Tahliyemi istiyorum. Lise öğrencisiyim ben ve okuluma gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
İHA'nın haberine göre 6 yaşında olan mağdur çocuğun annesi ise Selçuk K.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Oğlum bana gelip 'anne ben hamile kalır mıyım' diye sordu. Çocuk bilmediği bir şeyi nasıl iddia eder? Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Ayrıca mahkeme başkanı, cezanın TCK'nın 31/3 maddesi gereğince, suçun işlendiği sırada 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını doldurmamış çocuklar için 12 yıldan fazla hapis cezası verilemeyeceğini aktararak, "Eğer 2 ay daha büyük olsaydın 33 yıl hapis cezası verirdim" dedi.

Sanık Selçuk K.'ye 12 yıl hapis cezası verildi.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:40
Anahtar Kelimeler:
HamileKorkunç GerçekEskişehirÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR
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