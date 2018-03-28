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Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı. 21 Mart'ta basın açıklaması yapan Karademir'in, 23 Mart'ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellendiği öğrenildi

Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ve yaklaşık 200 milyon TL’lik para topladığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir gözaltına alındı. 21 Mart'ta basın açıklaması yapan Karademir'in, 23 Mart'ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellendiği öğrenildi

28 Mart 2018 Çarşamba 08:18
Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart'ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart'ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri'de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı.

İsa Karademir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"ANAPARALARI ÖDEYECEK GÜÇTEYİZ" DEMİŞTİ

Öte yandan, 21 Mart günü İhlas Haber Ajansı'na konuşan İsa Karademir, Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'dan bahsederek, "Onlar gibi bir yere gitmedik, bizim sistemimiz çok farklı. Müfettişler ‘bu sistemi kapatmanız lazım’ dediği anda herkesin içi rahat olsun insanların anaparasını ödeyecek güçteyiz" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu FarmGözaltıÇİFTLİK BANK
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