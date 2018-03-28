Anadolu Farm'ın kurucusu gözaltına alındı

EDİNİLEN bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Anadolu Farm isimli oyunun, oyun üyeleri tarafından sahibi ve yöneticisi olarak bilinen, 21 Mart'ta Anadolu Farm kurucusu olarak basın açıklaması yapan, 23 Mart'ta yurtdışına çıkmak üzereyken engellenen ve Kayseri'de Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Oto Tur. Gıda Lokanta San. Tic. AŞ. isimli firmanın şube müdürü İsa Karademir gözaltına alındı.
İsa Karademir'in emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
"ANAPARALARI ÖDEYECEK GÜÇTEYİZ" DEMİŞTİ
Öte yandan, 21 Mart günü İhlas Haber Ajansı'na konuşan İsa Karademir, Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'dan bahsederek, "Onlar gibi bir yere gitmedik, bizim sistemimiz çok farklı. Müfettişler ‘bu sistemi kapatmanız lazım’ dediği anda herkesin içi rahat olsun insanların anaparasını ödeyecek güçteyiz" demişti.
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