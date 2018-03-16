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'Ambulansları görünce annemin öldüğünü anladım'

Konya'da boşandığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı'nın yargılanmasına devam edildi. Hakkında 3'er kez 'ömür boyu hapis' cezası istenen Atlı'nın, cinayetin ardından okuldan alıp yanında götürdüğü 8 yaşındaki kızı S.A., psikolog eşliğinde ifade verdi

'Ambulansları görünce annemin öldüğünü anladım'

Konya'da boşandığı eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini tüfekle ateş ederek öldüren Erdal Atlı'nın yargılanmasına devam edildi. Hakkında 3'er kez 'ömür boyu hapis' cezası istenen Atlı'nın, cinayetin ardından okuldan alıp yanında götürdüğü 8 yaşındaki kızı S.A., psikolog eşliğinde ifade verdi

16 Mart 2018 Cuma 12:18
'Ambulansları görünce annemin öldüğünü anladım'
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OLAY, 17 Mayıs 2017 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde meydana geldi. Şoför Erdal Atlı (41), boşandığı eşi Yasemin Yıldız'ın (41) ailesiyle birlikte oturduğu eve gitti. Atlı, kapıyı açan Yasemin Yıldız'ı, daha sonra eski kayınpederi Behram Yıldız (72) ve kayınvalidesi Fatma Yıldız'ı (60), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Kızı S.A.'yı (8) okuldan aldıktan sonra da İzmir'e kaçan Atlı, polis tarafından yakalandı. Erdal Atlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Atlı'nın, 3 kişiyi öldürdüğü için 3'er kez 'ömür boyu hapis' cezası istemiyle yargılanması talep edildi. 

BANA, 'ANNEN ÖLDÜ' DEDİ

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erdal Atlı'nın, kızı S.A. da  Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Küçük kız psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde, "O gün servisle okula geldiğimde babam kapıda bekliyordu. Beni öptü, seni çok seviyorum dedikten sonra gitti. Öğlen saatlerinde tekrar okula geldi. Çantan burada kalsın hadi gidiyoruz, dedi. Nereye dediğimde, 'İzmir'e gideceğiz' dedi. Babam beni okuldan aldıktan sonra eve yakın bir yere gittik. Orada ambulansları görünce annemin öldüğünü anladım. Sonra İzmir'e doğru giderken, babam bana  'Annen öldü' dedi.'' diye konuştu. 

SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI

Mahkeme başkanının sorusu üzerine babası ve annesinin ilişkilerini de değerlendiren S.A., ''Ayrılmadan önce beraberlerken de sürekli kavga ediyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir keresinde babam, annemim boğazına bıçak dayamıştı. Ayrı yaşadıklarında da araları kötüydü. Anneme kötü laflar edip, şiddet uyguluyordu" diye konuştu.

'KIZIMA ANNENİ YOKSAY DEDİM'

Erdal Atlı ise tutuklu bulunduğu Kayseri 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı duruşmada yaptığı savunmasında, "Ben çocuğuma ambulansları göstermedim. Anneni öldürdüm de demedim. Sadece anneni yoksay artık, İzmir'de dedenle, babaannenle birlikte yaşayacağız dedim. Bu yaptıklarımdan dolayı binlerce kez pişmanım. Bir anlık hataydı. Bunun sebebi ise eşimin ve ailesinin bana karşı yaptıkları hakaret ve küfürler nedeniyle böyle bir olay gelişti. Bu olayı kesinlikle planlamadım" dedi.

Dava, tanıkların dinlenmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

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Son Güncelleme: 16.03.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
KonyaErdalatlıCinayet
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