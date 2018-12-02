Ambulansa yol vermek isteyen motosikletli kıza kamyon çarptı

Mehmet AL

GAZİPAŞA'DA yaralı taşıyan ambulanssa yol vermek isteyen 07 ADE 339 plakalı motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman’a (21) Alanya’dan Anamur istikametine seyir halinde olan Nihat Kundakcı yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı. Kendisine yol vermek için ağır yaralanan kızı gören ambulans şoförü aracını kamyonun önüne kırdı. Ağır yaralı bankacılık mezunu Salman’ı alıp hastaneye yetiştirdi. Konya Selçuk Üniversitesi Mezunu Selvinaz’ın kurtulması için hastane ve 112 sağılık ekipleri seferber oldu. Durumu ağır olan Selvinaz aynı ambulans ile bu kez Alanya Başkent Hastanesi’ne sevk edildi.

KAVŞAKTA AMBULANSA YOL VERDİ

Gazipaşa’yı üzüntüye boğan kaza Hastane Kavşağı’nda meydana geldi. Motosikleti ile bir yakınına giden Selvinaz Salman, hastaneye yaralı götüren ambulansın geldiğini gördü. Yol vermek için kavşakta şerit değiştirdi. Bu sırada Selvinaz Salman yönetimindeki 07 ADE 339 plakalı motosiklete, Alanya istikametinden Anamur istikametine seyir halinde bulunan Nihat Kulakçı yönetimindeki 33 KU 361 plakalı kamyon çarptı.

BAŞINDAN YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Selvinaz Salman yola savruldu. Kanlar içinde yere yığılan Selvinaz’ın yardımına olay yerinden geçen ve yaralı taşıyan 112 Acil Servis ekipleri koştu. Bankacılık mezunu Salman'a ilk müdahaleyi yaparak, ikinci yaralı olarak Selvinaz’ı ambulansla koydu. Gazipaşa Devlet Hastanesi acil servisine yetiştirdi. Acil servisi ekibi başından ağır yaralanan genç kadına dakikalarca müdahale etti. Durumu ağır olan Selvinaz aynı ambulans ile Alanya Başkent Hastanesi’ne sevk edildi.

DAYAN SELVİNAZ

Genç bankacı adayını gören Gazipaşalı vatandaşlar ise “Dayan Selvinaz, Allahım onu yakınları bağışla” yalvarışları duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Kazanın ardından bir çok kişi kan vermek için hastane aciline koştu. Doktorlar Selvinaz’ın durumunun ciddi olduğunu kaydetti. Öte yandan polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2018, 15:31