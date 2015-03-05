Ambulans şoförü pompacıya kafa attı, istasyon karıştı

OLAY, Marmaris - Datça karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Datça Devlet Hastanesi’nden Marmaris’e hasta getiren ambulansın şoförü Y.S(48), dönüş yolunda yakıt almak için istasyona girdi. Taşıt tanıma sistemi bulunan aracı pompaya yanaştıran Y.S, istasyon görevlisi C.Ş’ye (25) pompa tabancasının otomatiği attıktan sonra yakıt koymamasını söyledi. Pompacı depoyu doldurunca sinirlenen Y.S ile pompa görevlisi C.Ş arasında tartışma yaşandı.

Ambulansı istasyonun yanına çeken Y.S, istasyon yetkilisiyle görüşmek üzere markete gitti ve C.Ş ile yeniden tartıştı. Ambulans şoförü, pompa görevlisine aniden kafa attı ve yere düşürdü. Oldukça sinirli olduğu gözlenen 22 yıllık ambulans şoförü Y.S, daha sonra marketin önündeki yangın tüpüyle pompa görevlisine vurmak istedi, araya giren istasyon görevlileri tarafından engellendi. Öfkesi geçmeyen şoför, pompacıyı kovalamaya başladı.

Arkadaşlarının zor durumda olduğunu gören istasyon yetkilileri şoförü araç yıkama bölümünde yakalayarak engel olmaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen başka bir istasyon personeli A.K, C.S’yi kovalayan adamı tekmeyle yere indirdi. Kavga sağlık çalışanları ile istasyon müşterilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Bu arada ambulans şoförü Y.S, sağlık çalışanlarının şiddet gördüğünü belirten numarayı aradı ve “Beyaz Kod“ bildiriminde bulundu.