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Ambulans şoförü pompacıya kafa attı, istasyon karıştı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir ambulans şoförü akaryakıt istasyonunda pompacıyı darp etti, hemen ardından da şiddete uğradığını belirten Beyaz Kod çağrısı yaptı. Şoförün şiddete maruz kalmadığı, aksine şiddet uyguladığı işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden ortaya çıktı

Ambulans şoförü pompacıya kafa attı, istasyon karıştı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir ambulans şoförü akaryakıt istasyonunda pompacıyı darp etti, hemen ardından da şiddete uğradığını belirten Beyaz Kod çağrısı yaptı. Şoförün şiddete maruz kalmadığı, aksine şiddet uyguladığı işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden ortaya çıktı

05 Mart 2015 Perşembe 12:18
Ambulans şoförü pompacıya kafa attı, istasyon karıştı
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OLAY, Marmaris - Datça karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Datça Devlet Hastanesi’nden Marmaris’e hasta getiren ambulansın şoförü Y.S(48), dönüş yolunda yakıt almak için istasyona girdi. Taşıt tanıma sistemi bulunan aracı pompaya yanaştıran Y.S, istasyon görevlisi C.Ş’ye (25) pompa tabancasının otomatiği attıktan sonra yakıt koymamasını söyledi. Pompacı depoyu doldurunca sinirlenen Y.S ile pompa görevlisi C.Ş arasında tartışma yaşandı.
Ambulansı istasyonun yanına çeken Y.S, istasyon yetkilisiyle görüşmek üzere markete gitti ve C.Ş ile yeniden tartıştı. Ambulans şoförü, pompa görevlisine aniden kafa attı ve yere düşürdü. Oldukça sinirli olduğu gözlenen 22 yıllık ambulans şoförü Y.S, daha sonra marketin önündeki yangın tüpüyle pompa görevlisine vurmak istedi, araya giren istasyon görevlileri tarafından engellendi. Öfkesi geçmeyen şoför, pompacıyı kovalamaya başladı.
Arkadaşlarının zor durumda olduğunu gören istasyon yetkilileri şoförü araç yıkama bölümünde yakalayarak engel olmaya çalıştı. Bu sırada arkadan gelen başka bir istasyon personeli A.K, C.S’yi kovalayan adamı tekmeyle yere indirdi. Kavga sağlık çalışanları ile istasyon müşterilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Bu arada ambulans şoförü Y.S, sağlık çalışanlarının şiddet gördüğünü belirten numarayı aradı ve “Beyaz Kod“ bildiriminde bulundu.
Olay yerine çağrılan jandarma her iki tarafı da karakola götürerek ifadelerini aldı. Kavga eden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay, istasyonun güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Güncelleme: 05.03.2015 11:20
Anahtar Kelimeler:
Ambulans şoförüPompacıya Kafa AttıIstasyon KarıştıMuğla
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