Ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 5 yaralı

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mükremin Köse ile birlikte yanında bulunan Burak Köse (2), Hatice Köse (25), Döndü Kayık (42) ve ambulans şoförü Bekir Çam yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 yaşındaki Burak hayati tehlikesi bulunması üzerine çocuk hastanesine sevk edildi.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mükremin Köse ile birlikte yanında bulunan Burak Köse (2), Hatice Köse (25), Döndü Kayık (42) ve ambulans şoförü Bekir Çam yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, 2 yaşındaki Burak hayati tehlikesi bulunması üzerine çocuk hastanesine sevk edildi.

akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Çam idaresindeki 46 LL 722 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans , Mükremin Köse yönetimindeki 01 UN 146 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Çam idaresindeki 46 LL 722 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans , Mükremin Köse yönetimindeki 01 UN 146 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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