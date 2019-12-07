ALTSO’ya ait araca çirkin saldırı, tekerlerini kestiler
ALTSO’ya ait resmi araç, kendisine ait park alanındayken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.
ASAYİŞ 07.12.2019, 14:29
ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’na ait 07 NFG 83 Plakalı aracın 4 lastiği, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak patlatıldı. ALTSO hizmet binası önünde kendisine ayrılan alanda park halindeki araca kim veya kimlerin sabotaj yaptığı konusunda Alanya Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırma başlatıldı.
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