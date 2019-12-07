ALTSO’ya ait araca çirkin saldırı, tekerlerini kestiler

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’na ait 07 NFG 83 Plakalı aracın 4 lastiği, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak patlatıldı. ALTSO hizmet binası önünde kendisine ayrılan alanda park halindeki araca kim veya kimlerin sabotaj yaptığı konusunda Alanya Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırma başlatıldı.