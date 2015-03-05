Altın dolu poşeti çöp kutusuna bıraktı

EDİNİLEN bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi’nde oturan A.E. adlı kadını arayan ve kendisini polis olarak tanıtan Cumali K., Bursa'da bir kuyumcu soygununun olduğunu ve soygun yapılan kuyumcuda A.E'nin kimliğinin bulunduğu, evindeki altınları incelemek için kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Bu süre zarfında telefonu hiç kapatmayan ve operasyonun gizli yürütüldüğünü söyleyen şüpheli Cumali K., ''Evinizdeki altınları siyah bir poşete koyarak Tayakadın Mahallesi'ndeki bıçakçı dükkanının yanındaki çöp kutusunun yanına bırakın ve ayrılın. Polis ekipleri altınları oradan alarak inceleyecek ve size tekrar geri getirecek'' dedi.

Paniğe kapılan A.E. evinde bulunan 9 bin lira değerindeki altını poşete koyarak dolandırıcının tarif ettiği adresteki çöp kutusunun yanına bıraktı. Telefonu hiç kapatmayan A.E. adlı kadının gitmesinin ardından Cumali K., altın dolu poşeti alarak kayıplara karıştı. Altınları geri almak için Cumali K.'yı arayan ancak ulaşamayan kadın dolandırıldığını anladı ve karakola giderek şikayetçi oldu. Durum üzerine polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

DOLANDIRICIYI KIYAFETLERİ ELE VERDİ