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Alman turist yatağında ölü bulundu

 Tatilini Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçiren Alman turist, tatilin son günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alman turist yatağında ölü bulundu

 Tatilini Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçiren Alman turist, tatilin son günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

13 Ekim 2017 Cuma 18:20
Alman turist yatağında ölü bulundu
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EDİNİLEN bilgiye göre, Manavgat’ın Evrenseki Mahallesinde eşi, kızı ve damadıyla birlikte bir otelde tatil yapan Alman turist Peter Siegfried Ottenstein’i (63), eşi sabah yatakta hareketsiz olarak buldu. Durumu otel yetkililerine bildirilmesi üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya gelen sağlık ekipleri Alman turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ön incelemede kalp krizinden öldüğü belirlenen Alman turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
Bir haftadır tatil yapan Alman turist Peter Siegfried Ottenstein’in ve ailesinin tatilde son günü olduğu ve bugün Almanya’ya dönmeyi planladıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatAlman TuristTatilEvrenseki
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