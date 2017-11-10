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Alman turist otelde öldü

Manavgat'ta eşiyle tatil yapan Alman turist 78 yaşındaki Winkler Reinhard fenalaşarak yaşamını yitirdi

Alman turist otelde öldü

Manavgat'ta eşiyle tatil yapan Alman turist 78 yaşındaki Winkler Reinhard fenalaşarak yaşamını yitirdi

10 Kasım 2017 Cuma 22:13
Alman turist otelde öldü
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SİDE bölgesinde 5 yıldızlı bir otelde eşiyle tatil yapan Reinhard, dün öğle saatlerinde fenalaştı. Eşinin haber vermesiyle otel görevlileri tarafından sağlık ekiplerine bilgi verildi. Özel bir hastaneye götürülen Reinhard, yaşamını yitirdi. Reinhard'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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ManavgatWinkler ReinhardTuristOtel
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