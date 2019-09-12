ALKÜ'de korkunç kaza! Araç uçuruma yuvarlandı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) önünde bulunan otobüs durağında feci bir kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü otobüs durağına çarparak uçuruma yuvarlandı. Duraktan kimsenin olmaması sebebiyle şans eseri öğrenciler olaydan etkilenmezken, uçuruma yuvarlanan araç ise şu sıralar çıkarılmaya çalışılıyor.