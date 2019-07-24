ALKÜ'de başarılı operasyon! Akciğer yırtığı olan hasta sağlığına kavuştu

İBRAHİM Cabir Lordoğlu’na yapılan ilk müdahalenin ardından, yüksekten düşme sonrasında akciğerinde yırtık ve buna bağlı olarak da kanaması olduğu tespit edildi. Hasta, yapılan tetkikler sonrasında Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner tarafından acil ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından hasta 2 gün yoğun bakım servisinde takibe alındıktan sonra Göğüs Cerrahisi Servisine yatışı yapıldı. Kaburga kırıkları ve akciğer yırtıklarının erken müdahale gerektirdiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Oktay Aslaner, bu tür vakalarda geç kalınması durumunda ölüme sebebiyet verebileceğini ifade etti. Aslaner, ”Hastamız bize yüksekten düşme sonrasında ağızdan kan gelmesi şikayetiyle başvurdu. Acil Servis Birimimizle yürüttüğümüz koordineli çalışma sonrasında hızlı bir şekilde hastanın tetkiklerini gerçekleştirdik. Yapılan ilk müdahalenin ardından Lordoğlu‘nu acilen ameliyata aldık. Akciğerinin üçte bir kısmını çıkararak kanamasını durdurmayı başardık. Hastamızın yaşının genç olması ve kanamasının çok olması şartları zorlaştırmakta, risk faktörünü ise arttırmaktaydı. O yüzden zaman bizim için çok önemliydi. Hastamızın eski sağlığına kavuştuğunu görmek bizleri de çok mutlu etti” dedi.