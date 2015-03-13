Alkollü sürücü dehşeti!1 ölü, 4 yaralı!

Kazada taksi şoförü 59 yaşındaki Özcan Yılmaz yaşamını yitirirken, 2.30 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Alagöz ve yanındaki üç kişi yaralandı. Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Pir Sultan Abdal Mahallesi İlham Aliyev Caddesi üzerinde bulunan devlet hastanesi kavşağında meydana geldi. Melekli beldesi istikametinden gelen Fatih Alagöz idaresindeki 76 AG 254 plakalı otomobil, devlet hastanesi önünde duran 76 T 0029 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi orta refüje sürüklenirken, duramayan otomobil taksi durağını yerinden söktü. Kazada müşteri bekleyen taksi sürücüsü Özcan Yılmaz hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Fatih Alagöz ile yanında bulunan 24 yaşındaki Koray Karasu, 35 yaşındaki Evren Maral ve 36 yaşındaki İran uyruklu Saeıd Moharram yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Iğdır Emniyet Müdürü Yüksel Babal, kaza sonrası olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücü Fatih Alagöz'ün 2.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralırlardan Saeıd Moharram'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



