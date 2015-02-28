Alev alev yanan cip kül oldu

bilgiye göre yangın , TEM Otoyolu’nun Yeniçağa geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Kadir Tali idaresindeki 31 UL 044 plakalı cip , seyir halindeyken alev aldı. Sürücü Tali, hemen aracını emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, lüks araç hurdaya döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

EDİNİLEN bilgiye göre yangın , TEM Otoyolu’nun Yeniçağa geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden Kadir Tali idaresindeki 31 UL 044 plakalı cip , seyir halindeyken alev aldı. Sürücü Tali, hemen aracını emniyet şeridine çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, lüks araç hurdaya döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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