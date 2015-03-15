Aldığı uyuşturucuyu içemeden yakalandı

EDİNİLEN bilgiye göre Değirmenci Mahallesinde E.B.’ nin uyuşturucu sattığı ihbarını alan Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgede araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sırasında şüpheli bir kişinin elindeki kağıdı sakladığını fark eden polis, şahsı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada O.Y.’nin saklamaya çalıştığı kağıdın içerisinde fişek olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şahsın ifadesinde, uyuşturucuyu E.B.’den aldığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine E.B.’nin evine giden polis, şahsı gözaltına alarak evinde arama yaptı. Ancak yapılan aramalarda evde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Şüphelilerden O.Y., içici olduğu gerekçesiyle ifadesinin ardından serbest kalırken, uyuşturucu sattığı öne sürülen E.B. ise adliyeye sevk edildi.





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