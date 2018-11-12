Alanyum önünde feci kaza! Karşıya geçmek isterken...

Alanyum AVM önünden yolun karşısına geçmek isteyen 12 yaşındaki Ahmet Efe Yıldırım geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti

Alanyum önünde feci kaza! Karşıya geçmek isterken...
banner404

ALINAN bilgiye göre, Ahmet Efe Yıldırım, Alanyum AVM'nin önünde bulunan kavşaktan yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ortaokul öğrencisi Yıldırım ağır yaralandı. 112 servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmen anne ve babanın oğlu olan Ahmet Efe Yıldırım'ın ölümü ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. Ahmet Efe'nin cenazesi memleketleri olan Yozgat'ta toprağa verileceği öğrenildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
HOTED’de kan değişimi
HOTED’de kan değişimi
  1. GÜNCEL

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479