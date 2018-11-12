Alanyum önünde feci kaza! Karşıya geçmek isterken...

ALINAN bilgiye göre, Ahmet Efe Yıldırım, Alanyum AVM'nin önünde bulunan kavşaktan yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu ortaokul öğrencisi Yıldırım ağır yaralandı. 112 servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öğretmen anne ve babanın oğlu olan Ahmet Efe Yıldırım'ın ölümü ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu. Ahmet Efe'nin cenazesi memleketleri olan Yozgat'ta toprağa verileceği öğrenildi.