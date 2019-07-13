Alanya'yı şoke eden ölüm! Hasan Murat Diler'e en acı veda

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza bu sabah saat 09.30'da eski hastane yolu Cikcilli Mahallesi Halk otobüsleri kooperatifi karşısında meydana geldi. seyir halinde giden Hasan Murat Diler'in kullandığı 07 HMD 07 plakalı motosiklet, Turgay T. idaresindeki 07 HNR 38 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Diler motosikletiyle asfalt zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı. olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından kaldırıldığı ALKÜ-Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Başarılı ve üretken kişiliği ile taktir toplayan Hasan Murat Diler’in cenazesi ikindi namazının ardından saat 18.00’da Dinek’te bulunan Alanya Mezarlığı’na defnedildi. Diler'in cenazesine başta Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı üyeleri olmak üzere çok sayıda kişi katılım sağladı. Kalabalıktan adım atmakta zorlanılan cenaze töreninde sevenleri Diler'i son yolculuğuna dualarla uğurladı.





SİYASET AKADEMİSİ BİRİNCİSİ

Bugün geçirdiği motor kazası sonrası hayata gözlerini yuman, 100’ün üzerinde katılımcının olduğu AK Parti’nin Siyaset Akademisi Türkiye birincisi Hasan Murat Diler, geçmiş dönemlerde basın kuruluşlarına şu şekilde haber olmuştu

SİYASET AKADEMİSİ TÜRKİYE 1’İNCİSİ OLMUŞTU

Ak Parti Genel Merkezi’nin her yıl düzenli olarak yaptığı bu yıl 17’incisini düzenlediği Siyaset Akademisi’nde AKP Alanya İlçe Teşkilatı Türkiye 1.cisi çıkarttı. 4 Ekim 2016’da Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Alanya Kültür Merkezi’nde başlattığı Siyaset Akademisi, Antalya’nın doğu ilçelerinden tek Alanya’da açılmıştı. 100’ün üzerinde katılımcının olduğu Siyaset Akademisi’nde pratik ve teori yöntemiyle siyaset anlatıldı. Bu yıl 17’incisi düzenlenen Alanya Siyaset Akademisi 1’incisi Hasan Murat Diler, 2’incisi Fatma Taşpınar ve 3’üncüsü ise Yasemin Yaman oldu. Siyaset Akademi’si Ar-Ge Başkanlığı’nı Serdar Sönmez yaparken, başarılı olan 84 kişiye ‘Siyaset Akademisi’ sertikası verildi. Konuyla ilgili açıklama yapana Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Berberoğlu, “17’incisi yapılan Siyaset Akademisi’nde başarılı olan katılımcıları Başbakan’ımız Binali Yıldırım’ın özel emri ile gönderilen katılım belgeleri onurlandırdık. Antalya ilçelerinde en fazla oy alan parti biz olduk. Siyaset Akademisi’ne katılan katılımcıların aldıkları pratik ve teorik eğitim ilerde yapacakları siyasete ışık tutacak. Alanya’dan Antalya 1’incisi ile 2’incisini ve özellikle de Türkiye 1'cisini Siyaset Akademisi’nde başarılı görmek biz ve ekibimizi sevindirmiştir” dedi.



Yeni Alanya olarak merhuma Allahtan rahmet kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 19:12