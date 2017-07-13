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Alanya'yı karıştıran taciz iddiası: Cami imamı gözaltında

Alanya Eski Hal Camii'nde görev yaptığı belirtilen imam Feridun Ç.'nin tacizden tutuklandığı iddia edildi

Alanya'yı karıştıran taciz iddiası: Cami imamı gözaltında

Alanya Eski Hal Camii'nde görev yaptığı belirtilen imam Feridun Ç.'nin tacizden tutuklandığı iddia edildi

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:46
Alanya'yı karıştıran taciz iddiası: Cami imamı gözaltında
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ALANYA'DA  Eski Hal Camii'nde imamlık yapan aynı zamanda Alanya Müftülüğü Türk Tasavvuf Musikisi Korosu Şefliği görevini de üstlenen Feridun Ç. ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Ç.'nin, 3 kız çocuğunu tacizden gözaltına alındığı, süren işlemlerinin ardından ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Yeni Alanya'nın sorularını yanıtlayan Alanya Müftüsü Mustafa Topal, "Hocamızın başına böyle bir talihsizlik geldi. Dün akşam üzeri gözaltına alındı. Biz de takip ediyoruz, ancak böyle bir şeyin yaşanmış olduğuna ihtimal vermek istemiyoruz. Yanlış anlaşılmadan kaynaklı olduğuna inandığımız bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

'AİLE İMAMDAN PARA İSTEDİ' İDDİASI
İmam F.Ç'nin arkadaşları ise, F.Ç'yi şikayet eden ailenin para istediğini iddia ettiler. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu yönde ihbarda bulunduklarını iddia eden imamın arkadaşları "Böyle bir olayın olmadığı yakında ortaya çıkacaktır. Ailenin imamdan para istediğine dair ses kaydını da Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduk" dediler.

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Son Güncelleme: 14.07.2017 00:14
Anahtar Kelimeler:
şokTacizImamCamiiAlanya
Yorumlar
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Muhiddin 2017-07-13 14:30:38

Ne de çabuk yargılayıp hüküm veriyorsunuz...!

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Gazi 2017-07-13 16:41:22

Lütfen hukuk sonucunu görmeden yargısız infaz yapmayın. Bu bir kumpastır iftiradır. Kısa zamanda adalet tecelli edecektir. Ramazan ayında mübarek bir günde zaman ve mekan dahi buna ihtimal vermez. İftiracılar bundan utanacak ve cezalandirilacaktir.adalete güveniyoruz

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Selahattin Baturay 2017-07-13 22:51:52

Hocayı yakinen tanıyorum iftira atan ları Allah havale ediyorum hak yerini bulacağına inanıyorum

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Güler 2017-07-18 14:04:47 @Selahattin Baturay

Bulmuyor, Mahkemelerde hak adalet yerini bulmuyor, sadece mağdur beyanı deyip ağır cezalar veriliyor maalesef, önyargılı kesin yapmıştır gözüyle görüyor mahkemeler, hiç kimsede inanmıyor sadece mağdur beyanıyla ceza verildiğine ama başa gelmeyince bilinmiyor işte, rabbim suçsuzların yardımcısı olsun, iftira atanları da rabbime havale ediyorum, çok ama çok zor bir durum

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Izzet 2017-07-13 18:59:21

Feridun hocam bütün hocalara önderlik edecek karaktere sahip bir imam arkadaştır lütfen yargiziz infaz etmeyin birde şu gazeteyi bir inceleyin bir olayın aslı varmı yokmu demeden reyting uğruna muhterem insanları da harcamaktadir bir camiaya bu kadar kolay suç sayılmamalıdır.Sayin alanya müftüsü böyle şeylere meydan vermemek için bölgede bir sürü bayan hocanım var kız çocuklarını o hocanimlara yonlendirsenizde birileri salyalarini imam arkadaslarimiza akitmasa olmazmi ferudun hocam inanıyorum ki bir kumpas a kurban gidiyor .Sendikalar uyum ayın ne ise yaşarsınız siz çıkarın gerçeği meydana geçmiş olsun sayın ferudun hocama

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Güler 2017-07-18 15:04:05 @Izzet

Evet Kumpasa giden çok suçsuz var.Garibanların yanında kimse yokki, mağdur rolünü oynayanların yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,avukatlar ve hatta Hakim ve Savcılar var. Sadece tek istediğim olaylar yeterince araştırılsın kızın tek yaptı demesi yetmez, suçlular çeksin cezasını, suçsuzlar da temizlensin, iftira atanlar cezalandırılsın ki moda olan bu olayı iftira atarken bir kez daha düşünsün iftiracılar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, Suçluyla suçsuz ayırt edilsin

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Seyfettin 2017-07-13 14:22:31

Başta hocalara guvenmiyeceksin

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arzu 2017-07-13 12:22:40

Hocayada.gûvenemez.olduk

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Kardelen 2017-07-13 13:35:09

Tabi cami hocasi olunca ihtimal verilmiyor yanlislik oluyor nedense boyle seyler genelde bu tip kişiler yapiyor hacidan hocadan kirkacaksin demisler çeksin cezasini ...

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arzu 2017-07-13 12:19:47

Kime.gûvrnelim

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