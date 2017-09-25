Alanya'yı ayağa kaldıran olay! Atı öldürüp Facebook'ta yayınladı

Haber:Mehmet AL
ALANYA'DA yaşayan Alman vatandaşı kadın Nicola Sevindik, Bektaş Mahallesi'nde hayvan çiftliğindeki atın boğazından keserken fotoğraflarını sosyal medyaya atması sonucunda bir çok vatandaştan büyük tepki çekerken Alanya'da faaliyetlerini sürdüren Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergün Jandarma ekipleri ve İlçe Tarım veterinerleri ile birlikte Alman kadının hayvan çiftliğinde yapılan incelemede öldürülen atı bulamadılar. Dernek Başkanı Mehmet Ergün atın bulunmasını istedi hayvana otenazi yaptıran Alman Kadın Nicole Sevindik ise öldürülen atı yoldan gecen ve tanımadığı birisine gömmesi için verdiğini iddia etti.
Mehmet Ergün, ölen atın sahibi tarafından böyle bilinmeyen 3'ncü şahıslara verilmesini kabul etmediğini atın et olarak halka satılabileceğini halk sağlığını tehdit edeceğini ve atın sahibi tarafından kontrollü bir şekilde gömülmesi gerektiğini söyledi. Ergün ötenazi kadar ölen atın bulunmamasının da suç olduğunu söyledi.
Dernek Başkanı Mehmet Ergün Alanya Adliyesi'ne giderek atı öldüren ve ötenazi yapan veteriner hakkında suç duyurusunda bulundu.
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