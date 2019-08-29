Alanya'ya sevk edilen sürücü yaşam savaşını kaybetti

Mehmet AL

KAZA, 22 Ağustos tarihinde Ilıca-Kumköy Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Side istikametinden Evrenseki istikametine gitmekte olan Gökhan Sarıoğlu’nun kullandığı 07 LNY 84 plakalı motosiklet aynı istikamette giderken aniden 'U' dönüşü yapmaya çalışan Alman vatandaşı Simone Ingrıd Fischbach’ın kullandığı 07 MA 1302 plakalı ticari araca yandan çarptı. Kazada motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü Gökhan Sarıoğlu ve otomobil sürücüsü Simone Ingrıd Fischbach yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Side’de bulunan özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Gökhan Sarıoğlu hayati tehlikesinin bulunmasıyla Alanya’da bir özel hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 33 yaşındaki Gökhan Sarıoğlu 7 gün sonra doktorların tüm müdahelelere rağmen yaşamını kaybetti.