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Alanya'ya sağlam diye bozuk telefon gönderildi: ‘Televizyonda her gördüğünüzü satın almayın’

Alanya’nın batısındaki İncekum Mahallesi’nde bir işyerinde çalışan Murat Tomak, televizyonda gördüğü bir reklam üzerinden telefon alışverişi yaptı ancak kargodan çıkan telefonu görünce şok oldu

ASAYİŞ 18.10.2019, 17:32 18.10.2019, 17:35
Alanya'ya sağlam diye bozuk telefon gönderildi: ‘Televizyonda her gördüğünüzü satın almayın’
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TELEVİZYONDA satılan telefonla hiçbir ilgisi olmayan başka bir telefon gönderildiğini, üstelik bozuk, çalışmayan ve bataryası yarım başka bir telefona ait batarya ile yine çalışmayan fiş ve şarj aleti gönderildiğini belirten Murat Tomak, “Dolandırıldım. Ben bu hataya düştüm, başka vatandaşlar düşmesin. Ekranda gördüğümüz cazip ürünlere kanmayın” dedi.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Alanya #İncekum
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