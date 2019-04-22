Alanya'ya kargoyla uyuşturucu getiren zanlı tutuklandı!

MEHMET AL

ALANYA Emniyet Müdürlüğü’nün, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Hacet Mahallesi 602. Sokak’ta bulunan bir kargo firmasının şubesinden çıkarak şüpheli hareketler sergileyen 24 yaşındaki Enes Y. isimli şahsın elinde bulunan kargo paketinde arama yapıldı. Pakette 4 paket halinde 183 gr skunk maddesi, dijital hassas terazi ve 17 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan Enes Y. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak 'suçundan ifadesi alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine götürüldü. Şüpheli Enes Y. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 14:49