Alanyasporlu Selami'nin şok ölümü! Evinin balkonundan atladı
Tanınmış Alanyaspor taraftarı Selami Uysal dün akşam saatlerinde Hacet Mahallesi'nde bulunan evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi
ASAYİŞ 21.10.2019, 10:10 22.10.2019, 00:27
ALANYASPOR taraftarlığı ile tanınan Alanya'da sürekli giydiği Alanyaspor forması ile dikkatleri üzerine çeken Selami Uysal dün akşam saatlerinde evinin balkonundan kendini aşağı bırakarak hayatını sonlandırdı. Başta yakınları ve Alanyaspor camiası olmak üzere genç adamı tanıyan herkes ani ölüm haberi ile adeta şok yaşadı. Genç adamın intihar nedeni henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Uysal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Hacı Memişler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hacıbaba Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Yeni Alanya olarak merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz
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