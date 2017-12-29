Alanya'nın yeni çevre yolunda korkutan kaza

EDİNİLEN bilgiye göre, bugün saat 09.00 sıralarında Cikcilli, Hacıbaba Mezarlığı'nın olduğu bölgede bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Mezarlığa doğru giden tali yola girmek isteyen kamyonet, ilerden dönmemek için 50 metre kadar ters yönden gitmeye çalıştı. Bu esnada tali yoldan ana yola çıkmak isteyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı sürücüler şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu.