Alanya'nın utancı: Yurtta yaşanan istismar için karar verildi

Ramazan ÖZDEMİR - ÖZEL HABER

EDİNİLEN bilgiye göre olay, 4 Ekim 2018 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli A.Y., Alanya'daki bir erkek öğrenci yurdunda H.D’ye kanepenin üzerinde cinsel istismarda bulundu. A.D’nin olayı anlattığı ailesi, yurtta görevli olduğu bildirilen A.Y. hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan A.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık A.Y, karar duruşmasında ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

‘ÇOCUKLAR CİNSEL OBJE

OLARAK GÖRÜLMEMELİ’

Konuya ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Avukat Müge Gezginci, çocukların cinsel obje olarak görülmesinin önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Gezginci, “Her sabah gözümüzü, çocuğa yönelik istismar, ihmal ve vahşi cinayet haberleri ile açıyoruz. Burada tartışılması gereken konu; cezaların yeterliliğinden çok, toplumun rehabilite edilerek, bu suçun işlenmesine neden olacak faktörleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Unutulmamalıdır ki; öncelikli sorumluluk devletindir. Tüm kişi ve kurumlar, farklı alanlarda çalışan meslek kuruluşları bir araya gelerek, sorunun çözümü konusunda yol gösterici ve çözüm üretici olmalıdır. Eril cinsiyetçi söylem ortadan kaldırılmalı, çocukların evrensel değerlere uygun kız-erkek birlikte eğitim almaları sağlanmalıdır. Dini referanslarla günlük yaşamın şekillenmesi, hukuki düzenlemelere gidilmesi ve çocukların cinsel obje olarak değerlendirilmelerinin önüne geçilmelidir. Fahiş cezalar sonucunda cezasızlık halinin ortaya çıkmasına engel olunmalı, adil yargılama ile evrensel değerlere uygun cezalandırma olmalıdır. Mecliste çocuk hak ihlallerine ilişkin komisyon kurulmalı ve bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmelidir. Soruşturma aşamasında tüm deliller bir kez ve en ayrıntılı şekilde toplanmalı ve ruh hali zaten alt üst olmuş çocuğun ifadesi tekrar tekrar alınarak bir kez daha mağduriyetine sebep verilmemelidir. Böylelikle yargılama usule ve esasa uygun yapılacak, yerel mahkemede fahiş ceza alan sanığın, üst derece mahkemelerinde salıverilmesine engel olunacaktır. Elbette benzer kararlar birbirine emsal teşkil edecektir. Ancak her davayı, kendi oluşumu içinde incelemek ve değerlendirmek gerekir. İdam veya hadım çözüm değildir. Her iki infaz yönteminin uygulandığı ülkelerdeki sonuçlara bakıldığında, bir şiddet türünün ortadan kaldırılması için asla çözüm olmadığı net olarak görülecektir. Şiddete şiddetle cevap vermek çözümsüzlüğü doğurur. İşin özü; çocuğa yönelen her türlü istismar için çözüm, çocuğa özgü adalet, koruma ve rehabilitasyondur” şeklinde konuştu.

6 AYDA 30 BAŞVURU

Maalesef Antalya ve Alanya’da çocuk istismarı oranı çok yüksek. Bölge olarak Türkiye’de ilk 5’de olduğumuzu söyleyebilirim. Bir çocuğun istismara uğradığını fark etmesi, bunu kendine itiraf etmesi ve ailesine söylemesi gerçekten çok zor ve uzun bir süreç. Ailelerin çocuklarını iyi gözlemlemesi lazım. Çocuklar bu süreçte içine kapanabiliyor, insan ilişkileri zayıflıyor. Okuldaki akademik başarısı düşüyor. Bize gelen vakalardan birinde üvey babası tarafından taciz edilen çocuk o kadar çok durumdan etkilenmişti ki dayısını dahi yanına yaklaştırmıyordu. Erkeklerden kaçıyordu. İstismara uğrayan çocuk genelde, uğradığı istismardan dolayı kendini suçlu gibi hissediyor. Bu noktada ailelerin, hem manevi olarak hem de adli süreçte çocuklarına destek olmaları çok önemli. İstismara uğrayan çocuğa psikolojik destek sağlanmalı. Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak biz de bu süreçte ailelere ve mağdurlara destek oluyoruz. Kurulumuz ilk başta kadın hakları kurulu olarak faaliyetine başlamıştı ancak o kadar çok çocuk istismarı vakası geldi ki daha sonra adını Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olarak değiştirmek durumunda kaldık. Sadece bu yıl içinde yaklaşık 30 mağdur destek almak üzere kurulumuza başvurdu” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 00:59