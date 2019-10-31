Alanya'nın ünlü restoranında yangın paniği!

ÜNLÜ fast food restoranında gece 02.00 sularında bilinmeyen bir nedenle yangın alarmı devreye girdi. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine sevk edildi. Durum işletme yetkililerine bildirilirken, olayın yangın olmadığı anlaşıldı.