Alanya'nın tanınmış isminden kahreden haber!

EDİNİLEN bilgiye göre, sabah saatlerinde Tosmur Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosikletiyle TIR'ın altında kalan Dereli, yaşamını kaybetti. Kazanın ardından talihsiz isim olay yerine gelen 112 Acil Servis ile Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen Dereli, hayata döndürülemedi. Hasan Dereli'nin cenazesinin yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Dereli, 2012 yılında Afyonkarahisar- Kütahya karayolunda yaşanan kazada eşi ve 11 yaşındaki kızını kaybetmişti. Dereli Tosmur Belediyesi'nde bir dönem meclis üyeliği görevinde de bulunmuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2019, 14:15