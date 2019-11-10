Alanya'nın tanıdık simalarını sahte içki mi öldürdü

ALANYALI ziraat mühendisi Musa Tuncer (65) ile emekli orman işçisi Ömer Dizdaroğlu (67), iddiaya göre, Akseki’deki yayla evinde yaptıkları rakı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Rakı içtikten sonra fenalaşan Tuncer, kendisinin çağırdığı ambulans ile götürüldüğü Akseki Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen perşembe günü hayatını kaybetti. Tuncer’in yapılan ön otopside iç kanamaya bağlı olarak geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dizdaroğlu ise, oğlu tarafından Alanya’ya getirildi. Perşembe günü Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Dizdaroğlu, dün yaşamını yitirdi. Bilinci açık olarak hastaneye kaldırılan Dizdaroğlu’nun görme kaybı gibi semptomlar yaşadığı öğrenildi.

Tuncer, Antalya’da Dizdaroğlu ise Alanya’da toprağa verildi. Uzun yıllardır kendi rakılarını kendileri imal eden Tuncer ve Dizdaroğlu’nun kesin ölüm nedenleri yapılan otopsinin ardından belirlenecek.