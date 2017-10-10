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Alanya'nın renkli ismi Mehmet Anılgan hayatını kaybetti

Alanya'da 'Mister Yellow' lakabıyla herkesin tanıdığı ve sevdiği bir isim olan Mehmet Anılgan trafik kazası sonucu vefat etti

Alanya'nın renkli ismi Mehmet Anılgan hayatını kaybetti

Alanya'da 'Mister Yellow' lakabıyla herkesin tanıdığı ve sevdiği bir isim olan Mehmet Anılgan trafik kazası sonucu vefat etti

10 Ekim 2017 Salı 00:02
Alanya'nın renkli ismi Mehmet Anılgan hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgiye göre kaza Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Ç. yönetimindeki motosiklet,   Alanya istikametine doğru seyir halindeyken aniden karşısına çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapınca uçuruma yuvarlandı. Adem Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Anılgan ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Anılgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak can verdi. Adem Ç'nin durumunun iyi olduğu bildirilirken, Alanya'nın sevilen renkli simalarından olan Anılgan'ın vefatı Alanya'da büyük üzüntü yarattı.

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Son Güncelleme: 10.10.2017 00:19
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Mister YellowAlanyaRenkli IsmiMehmet AnılganTrafik Kazası
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