Alanya'nın renkli ismi Mehmet Anılgan hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre kaza Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Ç. yönetimindeki motosiklet, Alanya istikametine doğru seyir halindeyken aniden karşısına çıkan kamyona çarpmamak için manevra yapınca uçuruma yuvarlandı. Adem Ç. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet Anılgan ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Anılgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak can verdi. Adem Ç'nin durumunun iyi olduğu bildirilirken, Alanya'nın sevilen renkli simalarından olan Anılgan'ın vefatı Alanya'da büyük üzüntü yarattı.