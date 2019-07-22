Alanya'nın merkezinde korkunç olay! Silahlar konuştu

Alanya’nın Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda, 2 kişi arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından çıkan silahlı çatışmada kurşunların hedefi olan 1 kişi ağır yaralandı.

Alanya'nın merkezinde korkunç olay! Silahlar konuştu
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Caddesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri belindeki silahı çıkararak diğerinin üzerine doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden diğer kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Silahlı saldırgan  ise bekçi ve polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler, soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 07:25
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