Alanya’nın kalbi Cuma pazarında silahlar konuştu
Alanya’da meydana gelen olayda bir kişi, husumetli olduğu pazar esnafına palayla saldırdı. Bir başka esnafın pompalı tüfekle havaya ateş açtığı olayda bir turist ise yaralandı
ASAYİŞ 11.10.2019, 13:34 11.10.2019, 16:14
EDİNİLEN bilgiye göre olay Alanya’nın Cuma Pazarı’nda meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir şahıs, husumetli olduğu pazar esnafına palayla saldırdı. Çıkan arbedede palanın isabet ettiği bir turist yaralanırken, olayları yatıştırmak isteyen bir başka esnaf ise o sırada aracında bulunan pompalı tüfekle havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Palalı saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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