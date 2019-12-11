Alanyalı sanatçı kalbine yenik düştü

OLAY, Muratpaşa’ya bağlı Üçgen Mahallesi, 106. Sokak'taki bir kıraathanede sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 90 yaşındaki annesi Lütfiye Ödev ile birlikte yaşayan sanatçı Mustafa Ödev Necipoğlu, nüfus müdürlüğüne gitmek için sabah saatlerinde evinden çıktı. Müdürlükte işlerini halleden Necipoğlu, evine dönerken kalbinin sıkıştığını hissetti. Necipoğlu, burada uzun yıllardır arkadaşı olan İbrahim Postacı’ya ait kıraathaneye giderek Postacı’ya kalbinin sıkıştığını ve çay içmek istediğini söyledi. Bu sırada fenalaşan Necipoğlu, oturduğu masaya bir anda yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yakın bölgedeki sağlık ocağından doktor çağrıldı. Ambulansla gelen sağlık ekipleri de kıraathane önünde hazır tutuldu. Yaklaşık yarım saat kalp masajı yapılmasına rağmen Necipoğlu kurtarılamadı. Mustafa Ödev Necipoğlu’nun cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Necipoğlu’nun arkadaşı, aynı zamanda kıraathane işletmecisi İbrahim Postacı “Nüfusa gideceğini söyledi, tarif ettik. Daha sonra geriye döndüğünde yolda gelirken ‘göğsüm ağrıyor’ dedi. Dinlenmek için içeriye girdi ve çay istedi. Ben ona sıkıntısı olduğu için ada çayı verdim. Daha şekerini koymadan masaya başı düştü. Bir sürü plakları vardı bu arkadaşın. İçine kapanık birisiydi" dedi.

Olayın görgü tanıklarından Muharrem Ağır "40 dakika müdahale edildi. Eski sanatçıydı. Plakları vardı. Üzgünüz" diye konuştu.

MUSTAFA ÖDEV NECİPOĞLU KİMDİR?

Alanya'da doğan ve müzikle uğraştığı için uzun süre İstanbul’da yaşayan Mustafa Ödev, sanatçılık soyadını babası Necip Ödev’den aldı. Söz ve müziği kendisine ait olmak üzere 22 adet 45'lik plak ve 2 kaset çıkaran Necipoğlu, onu takip eden zamanlarda da konserler ve gece programları düzenledi. Birçok beste ve söze imza atan Necipoğlu, Antalya’da annesiyle birlikte yaşıyordu.